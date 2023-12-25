Общество 25 декабря 2023, 15:54 Психолог Гарбажа заявила, что новогодние обещания самому себе не сбываются из-за отсутствия конкретики

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Психолог Марина Гарбажа в беседе с журналистами Life заявила, что новогодние обещания, данные самому себе, как правило, не сбываются из-за отсутствия конкретики. По словам специалиста, если человек действительно желает что-то сделать в жизни, для этого ему совсем не обязательно ждать новогодней ночи.

Важно не только загореться какой-то идеей или целью, но и понять ее ценность для самого себя.

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«Фактически если вы все время ждете удобного момента или подходящего дня, чтобы начать претворять свою цель в жизнь, то, скорее всего, вы еще не осознали важность этой вещи», — пояснила специалист.

Самое главное, чтобы любая цель отвечала на вопрос «Что вы получите в результате?», добавила психолог.