Общество 12 февраля 2024, 15:20 Психолог Гарбажа: признание проблемы и планирование помогут справиться с прокрастинацией

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Прокрастинация — это вид поведения, при котором человек постоянно откладывает решение важных задач. Как справиться с таким состоянием, рассказала психолог и консультант по личностному развитию Марина Гарбажа в беседе с сайтом Utro.ru.

Эксперт посоветовала визуализировать будущее, чтобы увидеть ценность и важность необходимой работы. Кроме того, важно осознать саму проблему.

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«Не нужно внушать себе, что в том, что вы пропустили дедлайн, виновата погода», — пояснила специалист.

По ее словам, поможет в данной ситуации планирование. Стоит расписать задания на неделю и выбрать, за что взяться в первую очередь.