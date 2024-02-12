12 февраля 2024, 15:20
Психолог Гарбажа: признание проблемы и планирование помогут справиться с прокрастинацией
Прокрастинация — это вид поведения, при котором человек постоянно откладывает решение важных задач. Как справиться с таким состоянием, рассказала психолог и консультант по личностному развитию Марина Гарбажа в беседе с сайтом Utro.ru.
Эксперт посоветовала визуализировать будущее, чтобы увидеть ценность и важность необходимой работы. Кроме того, важно осознать саму проблему.
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«Не нужно внушать себе, что в том, что вы пропустили дедлайн, виновата погода», — пояснила специалист.
По ее словам, поможет в данной ситуации планирование. Стоит расписать задания на неделю и выбрать, за что взяться в первую очередь.
Психология
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