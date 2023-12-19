Общество 19 декабря 2023, 18:48 Психолог Гарбажа предупредила, что плохое настроение одного из партнеров быстро передается другому

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Если один из партнеров долгое время чувствует себя подавленным и несчастным, то и настроение второго может резко упасть. Люди в паре склонны подстраиваться друг под друга и испытывать похожие эмоции. Об этом изданию Life рассказала психолог Марина Гарбажа.

Все дело в нашем мозге, который буквально нуждается в том, чтобы сострадать и сопереживать, добавила специалист. Она порекомендовала более жизнерадостному партнеру делиться с другим своим взглядом на ситуацию, заражая его на позитив.

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«Станьте для него примером и покажите, что на самом деле в мире есть не только черное, но еще и розовое с желтым», — добавила Гарбажа.