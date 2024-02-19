Общество 19 февраля 2024, 13:06 Психолог Гарбажа: правильное позиционирование поможет грамотно презентовать себя в новой компании

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Правильное позиционирование себя и умение подобрать подходящий образ поможет удачно влиться в новый коллектив. Об этом рассказала психолог Марина Гарбажа, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, человеку нужно понять, какой сигнал он подает изнутри. Видение того, как можно себя правильно преподнести, позволит установить контакт в любом коллективе, отметила психолог.

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Кроме того, человеку потребуется дособрать тот образ, который нужен для комфортного пребывания новом окружении. Так, при смене работы понадобится прокачка лидерских навыков, при знакомстве с родителями партнера — подключение родовых акцентов.