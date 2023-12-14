Общество 14 декабря 2023, 13:53 Психолог Гарбажа: грамотное расставление приоритетов поможет восстановить энергию

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Восстановить энергию и ресурсы в преддверии Нового года поможет грамотное расставление приоритетов. Об этом рассказала психолог и консультант по личностному развитию Мариной Гарбажа, сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, для начала следует определить то, что является наиболее ценным и приоритетным. Если человеку важнее всего проводить время с семьей, то в таком случае ему стоит отказаться от дополнительных задач и проектов на работе.

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Также восстановить ресурсы перед новогодними праздниками позволят хобби и планирование времени, отметила психолог.