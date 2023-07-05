Общество 05 июля 2023, 16:15 Психолог Гапонова назвала отсутствие мотивации признаком профессионального выгорания

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Сотрудники различных сфер деятельности все чаще жалуются на отсутствие сил и желания идти на работу. О признаках профессионального выгорания рассказала медицинский психолог Татьяна Гапонова в беседе с агентством «Север-пресс».

По словам специалиста, такое состояние сопровождается отсутствием мотивации, раздражительностью и агрессией. Также сотрудники с профессиональным выгоранием жалуются на проблемы со сном и ухудшение самочувствия.

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Гапонова отметила, что для профилактики психического истощения следует почаще отдыхать и проводить время с близкими людьми.