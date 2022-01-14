Психолог Гамаюн рассказала, как поднять настроение во время плохой погоды в Петербурге

Психолог Элена Гамаюн дала советы петербуржцам по борьбе с плохим настроением в период тяжелых погодных условий. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Она рассказала, что загрустить в этот период можно легко, так как из-за отсутствия солнечного света у многих нехватка витамина D3. Психолог посоветовала заняться в этот период собой и обратить внимание на здоровье.

«Подберите комплекс витаминов, который будете пить, найдите для себя приятную физическую нагрузку. Это могут быть танцы, йога, тренажерный зал, в зависимости от чего вы получаете именно позитивное настроение», — рассказала Гамаюн.

Также она рекомендовала найти хобби, которое будет радовать, например, верховая езда или просомтр фильмов.