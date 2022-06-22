Психолог Гамаюн посоветовала созваниваться с мужчиной по видео перед первым свиданием

Психолог Элена Гамаюн рассказала, что перед первым свиданием лучше созвониться с мужчиной по видео, чтобы лучше узнать его, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, Гамаюн уточнила, что если в этой ситуации человек не произвел отталкивающего впечатления или ощущения опасности, то можно увидеться с ним. При личной встрече также важно внимательно присматриваться к человеку.

«Важно отметить, как он себя ведет, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения», — пояснила Гамаюн.

Она добавила, что с незнакомым человеком следует вести себя осторожно и не оставлять без присмотра вещи.

«У моей клиентки был случай, когда мужчина обворовал ее на свидании. <…> В кафе девушка отошла помыть руки, а мужчина исчез, прихватив ее сумку и телефон», — рассказала Гамаюн.

Ранее опрос дочерней компании Сбера СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co показал, что 47% россиян не любят ходить на свидания. Примерно 35% опрошенных считают, что лучше всего во время свидания гулять по городу. В исследовании приняли участие 4057 человек со всей России.