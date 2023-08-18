Общество 18 августа 2023, 15:31 Психолог Галеева: сменный график работы мешает полноценному отдыху

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Психолог Гуля Галеева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что сменный график работы сильно влияет на человека и в особенности на его сон. По словам специалиста, он мешает полноценному отдыху, провоцируя раздражительность и хроническую усталость.

«Особенно часто это происходит, когда человек чередует дневные и ночные смены: у него развивается хроническая усталость, раздражительность», — процитировал сайт kp.ru Галееву.

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Психолог посоветовала включить в свой распорядок дня легкие физические упражнения, а также правильно питаться, чтобы максимально нейтрализовать последствия от такого графика.