Общество 05 сентября 2023, 11:45 Психолог Галеева рассказала, что гнев в сторону партнера способен укрепить отношения

Читать 360tv в

Психолог Гуля Галеева прокомментировала результаты исследования британских ученых, которые сообщили, что гнев в отношениях можно использовать конструктивно. По словам специалиста, это чувство способно укрепить пару, написало «Подмосковье сегодня».

Во время выражения гнева человек сообщает второй половине, какое отношение он приемлет по отношению к себе, а какое не допустит.

Реклама

«Мы доносим, какого отношения к себе ждем, а какого, наоборот, не хотим. В таком случае злость на партнера может быть полезной», — процитировал Ura.ru Галееву.

Чтобы гнев шел на пользу, люди должны признать свои ошибки и усмирять эмоции.