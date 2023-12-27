27 декабря 2023, 14:34
Психолог Гадецкий посоветовал формулировать новогоднее желание в позитивном ключе
Психолог Олег Гадецкий рассказал о правильном способе загадывать желания в новогоднюю ночь. Для начала необходимо осознать свои потребности и ценности, отметил эксперт в беседе с сайтом «Доктор Питер».
По словам специалиста, важно выяснить, не является ли мечта навязанным стереотипом. После этого можно приступать к формулировке желания, но только в позитивном ключе, добавил 7Дней.
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Гадецкий посоветовал визуализировать результат и представить, как изменится жизнь после исполнения задумки.
Новый год
психология
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