Общество 27 декабря 2023, 14:34 Психолог Гадецкий посоветовал формулировать новогоднее желание в позитивном ключе

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Психолог Олег Гадецкий рассказал о правильном способе загадывать желания в новогоднюю ночь. Для начала необходимо осознать свои потребности и ценности, отметил эксперт в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По словам специалиста, важно выяснить, не является ли мечта навязанным стереотипом. После этого можно приступать к формулировке желания, но только в позитивном ключе, добавил 7Дней.

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Гадецкий посоветовал визуализировать результат и представить, как изменится жизнь после исполнения задумки.