Общество 12 мая 2023, 16:13 Психолог Фомин: успех в профессиях сферы коммуникаций зависит от уровня развития эмоционального интеллекта сотрудников

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Все больше работодателей в сфере коммуникаций при приеме сотрудников на работу обращают внимание на их уровень развития эмоционального интеллекта (EQ). Об этом сообщил Евгений Фомин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в настоящее время IQ-тесты не особо информативны и не пользуются популярностью. Сейчас работодатели ценят не только знание какой-либо информации, но и умение грамотно ее применять, добавил Фомин.

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Психолог отметил, что именно от уровня EQ сотрудников зависит их результативность в работы и успех в профессии.