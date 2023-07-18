Общество 18 июля 2023, 15:35 Психолог Фомин сообщил, что излишняя жертвенность в отношениях приводит к разочарованиям

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Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин рассказал, что чрезмерная жертвенность в отношениях зачастую приводит к обидам и разочарованиям. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснил, что сохранить здоровые и стабильные отношения помогут взаимные уступки. При этом партнеры не должны жертвовать собой в каких-то важных вещах.

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Чаще всего это происходит со стороны мужчин, когда они ставят условия своим возлюбленным, а женщины, уступая им, забывают о собственных желаниях и интересах. В дальнейшем такие отношения приводят к разладу, добавил Фомин.