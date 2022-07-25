Психолог Фокина рассказала, как приучить ребенка к порядку

Психолог, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина дала советы родителям, как приучить ребенка прибирать после себя игрушки и наводить порядок в комнате. Об этом она рассказала изданию Lenta.ru.

В первую очередь эксперт посоветовала хвалить детей за порядок, чтобы они имели мотивацию делать это и дальше.

«Скажите, как рады видеть убранную комнату, как вам нравится трудолюбие», — предложила Фокина.

Также психолог предложила провести своеобразные соревнования в деле уборки. Дети, по ее словам, любят играть в игры, в которых нужно выполнять действия быстрее остальных.

«Например: „Спорим, я быстрее уберу со стола на кухне, чем ты сложишь это в коробку?“» — сказала специалист.

Процесс воспитания любви к чистоте пройдет более продуктивно, если родители будут замечать порядок каждый раз, когда ребенок убирается, и будут хвалить его за выполненную работу, резюмировала Фокина.