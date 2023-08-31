Общество 31 августа 2023, 14:20 Психолог Фокина предостерегла родителей от денежного поощрения детей за хорошие оценки

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Родителям не стоит мотивировать ребенка хорошо учиться, обещая ему плату за хорошие оценки. Об этом сайту kp.ru рассказала кандидат психологических наук, эксперт «Актион Образование» Александра Фокина.

По ее словам, предложить школьнику деньги — это своего рода жест отчаяния. Вводить оплату — это плохой стимул. Никакая сумма не сделает из ребенка хорошего ученика и не купит его любознательность.

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Самый лучший способ мотивировать школьника — это собственный пример. Родители должны учиться новому, чем-то инетересоваться. Кроме того, стоит завести за правило разговаривать дома, дискутировать, размышлять. Тогда и ребенок будет развиваться в том же направлении.

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