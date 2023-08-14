Общество 14 августа 2023, 16:13 Психолог Философ: высмеивания и унижения могут уничтожить самооценку ребенка

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Высмеивания и унижения относятся к запрещенным методам воспитания, такое поведение родителей может уничтожить самооценку их ребенка. Об этом сообщила психолог Марина Философ в беседе с News.ru.

По словам специалиста, взрослым нельзя ставить под сомнение врожденные, физические и интеллектуальные способности детей, это негативно скажется на их психическом состоянии.

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Также ребенка нельзя шантажировать, это может сформировать в нем привычку постоянно заслуживать любовь взрослых, добавила психолог.