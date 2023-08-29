Психолог Философ посоветовала супругам разговаривать друг с другом, чтобы избежать споров в вопросах воспитания детей | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:59 Психолог Философ посоветовала супругам разговаривать друг с другом, чтобы избежать споров в вопросах воспитания детей

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Зачастую взгляды на воспитание детей у обоих родителей разнятся. Чтобы избежать споров по этому поводу, супругам очень важно разговаривать, сообщила психолог Марина Философ сайту «Страсти».

По словам специалиста, именно своевременный диалог поможет паре понять ценности и нормы поведения друг друга. В противном случае недопонимания в семье могут привести к серьезным внутриличностным конфликтам ребенка.

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Психолог отметила, что разные взгляды родителей на воспитание также вызовут у детей чувство беспомощности.