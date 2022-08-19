Психолог Филатов объяснил, как справиться с синдромом упущенного лета

Врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал россиянам, как оправиться от синдрома упущенного лета или, по-другому, синдрома упущенных возможностей. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«В психологии существует такой синдром или психологический эффект FoMO (синдром упущенной выгоды). Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий, ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного», — объяснил психолог.

Если у человека не получается осуществить поставленную за лето цель, у него начинают появляться негативные эмоции.

Для того, чтобы побороть это чувство, медик советует выходить в офлайн, то есть заменять время в интернете на реальные прогулки.

«Потому что зачастую, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек начинает чувствовать себя обделенным», — уточнил врач.

Филатов также отметил, что если ставить на лето реальные цели, которые точно удастся выполнить, то синдром упущенных возможностей не появится.