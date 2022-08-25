Психолог Эснер дал советы по подготовке к собеседованию

Психолог Дмитрий Эснер дал рекомендации, которые помогут подготовиться к собеседованию. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что самое важное — это психологическая подготовка.

«Вы можете обладать огромным количеством навыков, огромным опытом, но при этом чувствовать себя неуверенно в коммуникации с другими людьми и из-за этого забыть сказать о половине своих качеств», — пояснил Эснер.

Поэтому в первую очередь важно осознать свою ценность. Для этого можно записать свои сильные стороны и описать ситуации, которые вы удачно разрешили, проанализировать их и понять, какие качества характера помогли в этих случаях.

Также не стоит принимать отказы на свой счет, добавил психолог. Он пояснил, что отказ в работе далеко не всегда связан с навыками или качествами соискателя. У работодателя могут быть и другие причины.

Во время собеседования не стоит волноваться. Если справиться со стрессом не выходит, Эснер посоветовал откинуться назад на спинку стула.

«Такая поза поможет расслабиться, энергетика разговора будет проходить как бы мимо. Человек становится как бы наблюдателем и может посмотреть на все со стороны», — пояснил он.