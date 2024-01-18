Общество 18 января 2024, 17:11 Психолог Ершов посоветовал не писать в рабочие чаты после употребления алкоголя

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После употребления алкоголя не стоит писать в родительские и рабочие чаты. Выпившие люди редко замечают свое состояние и могут попасть в неприятную ситуацию, сообщил психолог Александр Ершов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также не рекомендуется общаться в групповых чатах в периоды стресса или под воздействием медикаментов.

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Претензии к кому-либо лучше всего излагать в личных сообщениях. При возникновении конфликтов стоит проигнорировать критику в свой адрес.

«Надо вспомнить главное, что отличает онлайн-чат от группового совещания в очном формате: в чате вы всегда можете взять паузу!», — отметил психолог.