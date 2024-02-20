Общество 20 февраля 2024, 13:40 Психолог Ершов: мужчины обижаются реже, но гораздо болезненнее

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Механизм возникновения обиды не имеет половой специфики, однако мужчины обижаются хоть и реже, но гораздо болезненнее. Об этом рассказал психолог Александр Ершов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, многих в детстве воспитывали с девизом «настоящие мужчины не плачут». В результате они демонстративно делают вид, что ничего не произошло, при этом внутри таится большая обида. Также именно мужчины склонны делать из ссоры проблему экзистенциального масштаба.

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Ершов напомнил, что любые непроработанные негативные эмоции могут нанести серьезный вред здоровью.