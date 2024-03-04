Общество 04 марта 2024, 16:00 Психолог Еронина: творчество и спорт играют важную роль при формировании привычек в детском возрасте

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Психолог, ACT-терапевт детской диагностики талантов «Leoni» Анастасия Еронина объяснил, что привычки, которые ребенку удалось сформировать в детстве, во многом определяют его дальнейший стиль жизни. Ее слова передал сайт RuNews24.ru.

Творчество формирует у ребенка определенный взгляд на мир, развивает абстрактное мышление, эстетическое восприятие и воображение. Родителям следует познакомить ребенка с разными видами искусства, чтобы понять, что ему нравится больше.

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«Все, что вы успели вложить в ребенка, даст свои плоды», — отметила специалист.

Маме и папе важно рассказывать ребенку о пользе зарядки, а также как можно чаще выходить на активную прогулку по парку. Дети, привыкшие к обязательным тренировкам, перенесут эту привычку и во взрослую жизнь.