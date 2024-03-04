Общество 04 марта 2024, 13:14 Психолог Еронина назвала залогом успешного выбора кружков для ребенка совпадение его интересов и способностей

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Психолог, ACT-терапевт детской диагностики талантов «Leoni» Анастасия Еронина в беседе с изданием RuNews24.ru рассказала, что залогом успешного выбора дополнительных занятий для ребенка является совпадение его интересов и способностей.

Специалист предупредила, что иногда желание найти подходящее занятие растягивается надолго. Ребенок может поменять несколько кружков и направлений, пока не отыщет идеальное для себя.

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По словам Ерониной, родителям важно уметь проявлять терпение, а также разговаривать с ребенком, убеждая его, что успех — это 99% усилий и только один процент таланта.

«Проявите терпение, ведь уже сейчас ваш ребенок учится определять, что ему нравится и что не нравится, а также формирует свои ценности. На любых дополнительных занятиях рано или поздно ребенок захочет увидеть результат», — добавила она.