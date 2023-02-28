Общество 28 февраля 2023, 18:37 Психолог Эрин Леонард рассказала, как распознать эмоционально недоступного человека

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В отношениях главное взаимопонимание и сопереживание. Но если этого нет, стоит насторожиться. Об этом изданию «Профиль» рассказала психолог Эрин Леонард.

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По ее словам, отсутствие эмпатии в отношениях — плохой знак. Также, добавило ИА Nation News, стоит подумать, связываться ли с человеком, который не готов обсуждать проблемы или практикует молчание в качестве наказания. Манипуляции и неуважение тоже являются противопоказанием, по мнению психолога.