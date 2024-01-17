Общество 17 января 2024, 18:23 Психолог Еремян: боль в пояснице при менструации может указывать на низкую самооценку

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Зачастую менструальный цикл сопровождается различными неприятными ощущениями. Они способны иметь не только физиологические причины, рассказала психолог Карина Еремян в беседе с Pravda.Ru.

Так, боль в пояснице может говорить о том, что представительница прекрасного пола полностью поставила себя под вопрос. Она обесценила себя как женщину, пояснила специалист.

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Эксперт посоветовала найти в своей жизни момент, который запустил данную установку.