Общество 29 декабря 2023, 11:47 Психолог Елгаева: йога и дыхательные упражнения помогут справиться с предновогодним стрессом

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Многие россияне испытывают беспокойство и тревогу перед новогодними праздниками. Медиатор-психолог Екатерина Елгаева в беседе с «Газетой.ru» рассказала, как справиться с таким состоянием.

По ее словам, расслабиться и убрать телесные зажимы помогут йога, дыхательные упражнения и горячая ванна.

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Еще один способ избавиться от стресса — распределение задач. Эксперт отметила, что необходимо расписать рабочие и личные дела со сроками выполнения. Это позволит расставить приоритеты, добавили «Известия».