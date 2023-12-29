29 декабря 2023, 11:47
Психолог Елгаева: йога и дыхательные упражнения помогут справиться с предновогодним стрессом
Многие россияне испытывают беспокойство и тревогу перед новогодними праздниками. Медиатор-психолог Екатерина Елгаева в беседе с «Газетой.ru» рассказала, как справиться с таким состоянием.
По ее словам, расслабиться и убрать телесные зажимы помогут йога, дыхательные упражнения и горячая ванна.
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Еще один способ избавиться от стресса — распределение задач. Эксперт отметила, что необходимо расписать рабочие и личные дела со сроками выполнения. Это позволит расставить приоритеты, добавили «Известия».
Новый год
психология
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