Общество 09 марта 2023, 16:45 Психолог Елена Скорина объяснила, почему родителям стоит посмотреть с ребенком «Трое из Простоквашино»

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«Трое из Простоквашино» — это тот мультфильм, который стоит посмотреть вместе с ребенком и на примере персонажей объяснить объяснить ему ряд важных . Об этом «ФедералПресс» рассказала детский психолог Елена Скорина.

По ее словам, необычные имена героев помогут разобраться детям в гендерной идентичности. На примере персонажей будет проще объяснить, чем отличаются мальчик и девочка.

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Также психолог отметила, имена дяди Федора и его сестры Веры Павловны отражают их личные качества. Это характеризует их как серьезных и самостоятельных детей.

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«Здесь отсылка идет к качествам человека. И, скорее всего, сценаристы тоже это поддерживают, называя малышку Вера Павловна», — сказала Елена Скорина.

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