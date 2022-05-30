Психолог Элена Гамаюн назвала признаки распадающегося брака

Залог крепкого брака — гармония между партнерами на всех уровнях. Как понять, что в браке большие проблемы, Life рассказала психолог Елена Гамаюн.

Супруги в браке должны иметь общие цели, убеждения, общий жизненный путь. Обязательно должна быть крепкая эмоциональная связь. Супруги должны понимать, что, даже если есть какие-то разногласия, в целом в жизни им по пути.

Плохой признак — если супруги перестают делиться друг с другом своими мыслями, эмоциями и переживаниями.

«Меньше разговоров по душам, меньше счастливых моментов, меньше эмоций. В результате, когда наступают постоянная неудовлетворенность, обиды, — это также один из важнейших признаков разрушения семьи», — сказала психолог.

Нежелание физической близости с партнером на протяжении длительного времени — явный признак того, что в браке проблемы. Ссоры из-за денег и накопленная неудовлетворенность в финансовой сфере тоже угрожают крахом брачному союзу.

Чтобы наладить проблемы, можно обратиться к семейному психологу, но это поможет только в том случае, если у обоих партнеров есть искреннее желание спасти брак.