07 февраля 2023, 16:44
Психолог Екушевская рассказала, следует ли помогать школьнику с домашними заданиями
Психолог Екушевская: родитель не должен каждый день «стоять над душой» ребенка
Психолог и академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская в разговоре с РИА ФАН рассказала, следует ли помогать ребенку с выполнением домашних заданий.
Как отметила специалист, не стоит давить на ребенка и, тем более, повышать на него голос.
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«Попробуйте совсем другую тактику: „Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай“. Вы увидите, что как только ребенок получает разрешение бездельничать, он поступает ровно наоборот», — сказала она.
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Екушевская отметила, что родитель не обязан каждый день «стоять над душой». Мама и папа могут давать советы, но не должны выполнять все заданные учителями уроки вместо ребенка.
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