Общество 07 февраля 2023, 16:44 Психолог Екушевская рассказала, следует ли помогать школьнику с домашними заданиями Психолог Екушевская: родитель не должен каждый день «стоять над душой» ребенка

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Психолог и академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская в разговоре с РИА ФАН рассказала, следует ли помогать ребенку с выполнением домашних заданий.

Как отметила специалист, не стоит давить на ребенка и, тем более, повышать на него голос.

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«Попробуйте совсем другую тактику: „Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай“. Вы увидите, что как только ребенок получает разрешение бездельничать, он поступает ровно наоборот», — сказала она.

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Екушевская отметила, что родитель не обязан каждый день «стоять над душой». Мама и папа могут давать советы, но не должны выполнять все заданные учителями уроки вместо ребенка.