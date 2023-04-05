Общество 05 апреля 2023, 14:06 Психолог Екушевская рассказала, как научиться выполнять все дела вовремя freepik

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Многие люди привыкли откладывать важные дела на потом. За таким поведением человека кроется страх и нехватка мотивации, сообщила кандидат философских наук, магистр психологии, детский нейропсихолог Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, такая склонность называется прокрастинацией, при которой человек вместо сложных задач берется за выполнение более мелких и незначительных. Мозг человека получает так называемый дешевый дофамин, который вырабатывается во время просмотра лент соцсетей и мытья посуды.

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Для того, чтобы не откладывать важные задачи на потом, необходимо разбить их на соизмеримые и конкретные цели. Очень важно устранить страхи из-за возможной неудачи, а также детально распланировать свою предстоящую работу, добавила психолог.