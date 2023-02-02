Общество 02 февраля 2023, 12:18 Психолог Екушевская объяснила желание некоторых детей пропускать школьные занятия Психолог Екушевская: зачастую детей учат через запугивание плохими оценками

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Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в разговоре с изданием РИА ФАН объяснила, почему некоторые дети не любят посещать школу.

По словам специалиста, главная причина нежелания ходить в школу кроется в том, что родители забывают по свободную волю у ребенка. Современная российская школа ― это про строгие рамки. Такая школа не адаптирована к ученикам.

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«Одним удобно проходить интенсивные курсы, другие предпочитают смотреть вебинары, третьим удобнее микрообучение. Так почему же мы отказываем детям и подросткам в их индивидуальности?» — отметила психолог, добавив, что даже взрослые люди предпочитают разные методы обучения.

Зачастую детей учат через запугивание плохими оценками, наказания и мрачное будущее, резюмировала специалист.