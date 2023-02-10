Общество 10 февраля 2023, 15:45 Психолог Екатерина Тур рассказала о первых признаках нервного срыва

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Переутомление и недостаток отдыха могут привести к нервному срыву, о чем свидетельствует упадок сил, апатия и отсутствие интереса к работе. Об этом Utro.ru сообщила психолог Екатерина Тур.

По ее словам, крайне важно давать организму отдых в достаточном количестве. Иначе нервный срыв не заставит себя долго ждать. Если человек ощущает снижение концентрации, повышенную раздражительность, головные боли и нарушение сна, то это тревожные симптомы. И нужно решать первопричину, а это усталость.

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«Спите не меньше восьми часов в сутки. Ложиться необходимо в одинаковое время, сбалансированно питаться. Особое внимание уделять пище, обогащенной витаминами группы В и Омега-3 жирными кислотами», — рассказала Екатерина Тур.

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