Общество 11 января 2023, 17:20 Психолог Екатерина Тур рассказала, как справиться с апатией после новогодних каникул Психолог Екатерина Тур: побороть апатию поможет общение с коллегами во время перерыва

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После продолжительных новогодних каникул многие россияне отмечают упадок сил и возникновение депрессивных состояний. О том, как поддержать себя в этот непростой период, рассказала психолог Екатерина Тур сайту 78.ru.

По словам специалиста, возвратиться к привычному трудовому режиму помогут распечатанные фотографии с прошедшего торжества - их необходимо поставить прямо на своем рабочем столе.

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Как сообщил сайт utro.ru, побороть апатию и депрессивные состояния также способны посиделки с коллегами за общим столом в обеденные перерывы.

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