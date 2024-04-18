Общество 18 апреля 2024, 17:06 Психолог Ефремова: мотивом анонимных посылок с похоронными венками может быть месть или агрессия

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Россияне стали чаще становиться жертвами преследования с помощью анонимных посылок с похоронными венками. Их мотивом может быть месть или агрессия, рассказала клинический психолог Ева Ефремова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, отправитель просто не способен выразить словами свои негативные чувства. Также странные посылки могут посылать люди с формами психических отклонений, например, тягой к садизму, сообщил телеканал ОТР.

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Психолог посоветовала получателям относиться к подобным подаркам с юмором и не принимать это близко к сердцу. Чтобы сместить фокус с негатива, можно подумать об отправителе как о человеке с низкой самооценкой и комплексами.