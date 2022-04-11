Психолог Джина Вилд рассказала, как справиться с синдромом самозванца

Синдромом самозванца называют состояние, в котором человек сомневается в себе и своих способностях, обесценивая свои достижения. Такие мысли лишают мотивации и могут помешать добиваться поставленных целей. Психолог Джина Вильд в статье для Psychology Today назвала три шага к избавлению от синдрома самозванца. Мнением специалиста поделилось ИА Nation News.

Согласно опросам, с синдромом самозванца сталкивались более 80% людей. Часто это касается тех, кто недавно пришел в новую профессию, но синдром может настигнуть и опытных людей. Отсутствие веры в себя «парализует» человека и мешает хорошо выполнять работу.

Для того, чтобы справиться с этим состоянием, психолог рекомендует проанализировать себя, определить свои сильные и слабые стороны. Можно поговорить с близкими людьми, чтобы услышать их мнение.

Очень важно понять, что сомнения и беспокойство только ухудшают качество работы, отнимают время и силы, поэтому не стоит бояться ошибок. Можно попробовать завести дневник, в котором регулярно отмечать свои достижения и строить планы на следующий рабочий день.