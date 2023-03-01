Общество 01 марта 2023, 15:21 Психолог Джеймс Мэддакс назвал эффективные способы борьбы с тревогой

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Тревогу периодически испытывает каждый человек, но для некоторых она становится постоянным спутником, отравляющим жизнь. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на клинического психолога из Университета Джорджа Мейсона Джеймса Мэддакса.

По его словам, постоянная тревожность вызывает усталость, учащенное сердцебиение, одышку и ухудшает общее состояние. Но с этим можно справиться несколькими способами.

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Так, психолог предложил научиться медитировать, для этого можно использовать специальные приложения. Еще один способ — это постараться переключиться с волнующей мысли.

«Спросите себя: что вы могли бы сделать по-другому? О чем еще вы могли бы подумать? Такие рассуждения помогают прервать контрпродуктивные мысли, вызывающие тревогу, и заменить их более полезными мыслями», — посоветовал Джеймс Мэддакс.

Специалист также рекомендовал больше заниматься спортом и есть более здоровую пищу. Если тревога не проходит, стоит попробовать онлайн-терапию.