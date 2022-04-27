Психолог Дворкина объяснила, как распознать панические атаки

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина рассказала, каким образом могут проявляться панические атаки. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам специалиста, главным симпотом панических атак является страх смерти.

«Одним из явных симптомов именно „панической атаки“ является страх смерти, то есть сердце колотится, может проступить холодный пот и человека думает, что он реально умирает. Это знак от организма, психики, души, тела, что „мне плохо, делай что-нибудь“. Но если недомогание оказывается сильное, то лучше всего перестраховаться и обратиться к врачу», — сообщила психолог.

Она отметила, что некоторые люди могут страдать паническими атаками на протяжении всей жизни. Если у человека панические атаки случаются часто, то на их фоне может возникнуть тревожность. Человек на подсознательном уровне начинает бояться, что с ним это случится вновь.