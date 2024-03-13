Общество 13 марта 2024, 14:15 Психолог Дворянчиков заявил, что двойственное отношение к женщине может выдавать маньяка

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Профессор, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ Николай Дворянчиков в разговоре с «Газетой.Ru»перечислил неочевидные признаки маньяка. По его словам, в них можно включить двойственное отношение к женщине.

Те мужчины, которые ассоциируют женщину с кем-то притягательным и опасным одновременно, как раз и проявляют признак сексуального неблагополучия.

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«Для мужчин с сексуальной девиацией характерно амбивалентное (двойственное) отношение к женщинам», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Психолог рассказал, что все маркеры по выявлению маньяков можно найти в специальной литературе.