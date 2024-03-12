Общество 12 марта 2024, 15:12 Психолог Дворянчиков рассказал, что женщин-маньяков меньше из-за более устойчивой психики

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Среди женщин реже встречаются маньяки, потому что у них более крепкая и устойчивая психика. Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, профессор Николай Дворянчиков.

Он объяснил, что что у женщин психика более пластичная, они легче приспосабливаются. При возникновении проблем они ищут обходные пути и другие, порой неочевидные, способы выйти из ситуации. Благодаря своей мягкости представительницы слабого пола меньше склонны к маниакальным проявлениям.

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«Меньшая ригидность (твердость, — прим. ред.) позволяет решать проблемы не прямым способом, а обходным и более социально приемлемым, в отличие от мужчин. На мужчинах природа экспериментирует, — такое девиантное поведение — тоже своего рода эксперимент», — отметил эксперт.

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