Общество 05 декабря 2023, 18:24 Психолог Дугенцова: замкнутость ребенка может стать следствием травмирующего события

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Нередко ребенок начинает замыкаться в себе и отказывается общаться с окружающими. Причиной этого могут быть травмирующие события, сообщила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, подобные травмы зачастую возникают из-за буллинга в школе или в семье. Понять, из-за чего ребенок замкнулся, помогут только детские психологи.

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Если же не решить проблему вовремя, бессознательное ребенка забудет об этой травмирующей ситуации, добавила Дугенцова.