04 апреля 2024, 14:42
Психолог Дугенцова заявила, что командные стрелялки повышают социализацию у детей
Многие родители беспокоятся из-за того, что дети увлекаются компьютерными играми, в частности, стрелялками. Однако они могут даже идти на пользу ребенку, рассказала Общественной Службе Новостей детский психолог Дарья Дугенцова.
Она объяснила, что увлечение компьютерными играми не заставит его взять оружие и устроить массовую стрельбу. Напротив, стрелялки могут даже помочь детям в социализации. Особенно, если игра идет в команде.
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«Ребята в подростковом возрасте не делают никакого различия между реальным и „онлайновым“ общением, так что когда они вместе, в коллективе, берутся за выполнение какой-либо задачи в игре, то это благотворно влияет на их развитие», — отметила психолог.
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