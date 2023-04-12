Общество 12 апреля 2023, 17:30 Психолог Дугенцова: воссоздание виртуальной копии умерших близких может привести к психическому расстройству

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В скором времени западные IT-компании могут разработать технологии, которые позволят воскрешать своих родственников и воссоздавать их точную копию в виртуальном пространстве. Об опасности таких технологий сообщила психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Общественной службой новостей».

На основе фото и видео умершего человека в нейросети появится возможность пообщаться с ушедшими из жизни близкими.

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По словам специалиста, такая технология может стать губительной для тех людей, которые потеряли близких совсем недавно и еще не успели пройти все стадии принятия. Психолог также отметила, что воссоздание таких копий может привести к посттравматическому стрессовому расстройству.