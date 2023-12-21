Общество 21 декабря 2023, 12:37 Психолог Дугенцова: вера в Деда Мороза позитивно влияет на психику и развитие ребенка

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Детям в возрасте от трех до семи лет важно развивать воображение. Этому способствует в числе прочего вера в Деда Мороза. Об этом сообщила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, представление ребенка о зимнем волшебнике как о реальном персонаже позитивно влияет на психику и формирование навыков.

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Специалист также добавила, что родителям необходимо помогать детям обращать внимание на чудеса. Например, можно написать письмо Деду Морозу или положить подарок под елку, пока чадо спит.