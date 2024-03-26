Общество 26 марта 2024, 14:30 Психолог Дугенцова рассказала, что дыхательные упражнения помогут снизить уровень тревоги

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Психолог Дарья Дугенцова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, каким образом можно самостоятельно снизить уровень тревожности во время публичных выступлений. Одним из эффективных методов, по словам специалиста, являются дыхательные упражнения.

Эксперт привела в пример прием, при котором в течении пяти секунд нужно делать вдох и выдох.

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«Например, есть один прием, при котором необходимо в течении каждых пяти секунд делать вдох, задерживать дыхание и постепенно выдыхать», — сообщила психолог.

Дугенцова добавила, что жители России по статистике чаще испытывают страх публичных выступлений, чем граждане США и Европы. Это связано с критикой и порицаниями учеников, начиная со школьных лет.