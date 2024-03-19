Общество 19 марта 2024, 14:43 Психолог Дугенцова посоветовала родителям не наказывать детей за плохие оценки лишением гаджетов

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Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru рассказала, что родителям не стоит наказывать детей за плохие оценки или какие-то провинности лишением гаджетов.

Эксперт пояснила, что своими действиями мама и папа могут понизить самооценку ребенку, если не научаться налаживать коммуникацию с ним. Смартфоны позволяют детям социализироваться в обществе и обретать друзей.

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«С помощью телефонов они социализируются: играют в сетевые игры, переписываются в соцсетях или мессенджерах. И для них нет отличий в онлайн- и офлайн-общении», — пояснила Дугенцова.

Ни в коем случае нельзя обесценивать общение ребенка с его друзьями, добавила психолог.