Общество 17 января 2024, 12:10 Психолог Дугенцова посоветовала не держать агрессию в себе, узнав об измене любимого человека

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Психолог Дарья Дугенцова в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовала людям, столкнувшимся с изменой, сперва принять случившееся, а затем выплеснуть накопившуюся агрессию.

По ее словам, если этого не сделать, то состояние человека станет еще хуже.

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«Есть довольно страшный фактор, который называется дифлексия — заморозка эмоций, некий защитный механизм, помогающий психике справиться со стрессом. Если есть агрессия, ее тоже нужно выплеснуть», — добавила специалист.

Во время проживания эмоций можно взять отпуск, сменить привычную обстановку или имидж.