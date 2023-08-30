Общество 30 августа 2023, 12:16 Психолог Дугенцова посоветовала медитировать и рисовать, чтобы справиться со стрессом

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Многие люди сейчас страдают от излишнего стресса, и есть несколько техник, чтобы с ним справиться. Об этом News.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

Она посоветовала заниматься рисованием или попробовать медитировать, чтобы справиться с перенапряжением. Также помогают дыхательные техники.

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Можно выполнять еще одно упражнение.Для этого нужно задерживать дыхание и одновременно с этим рисовать квадрат на листе бумаги. Потом выдыхать и повторять еще раз. Это помогает успокоиться.

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