Общество 21 апреля 2023, 14:17 Психолог Дугенцова объяснила, почему детям стоит смотреть современное кино Психолог Дугенцова: с изменением поколений меняются и принципы, на которых растут дети

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Современному ребенку стоит смотреть не те фильмы, на которых воспитывались их родители, а новые, только выпущенные. Об этом в разговоре с РИА ФАН сообщила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Специалист объяснила, что с изменением поколений меняются и принципы, на которых должны воспитываться дети.

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«У нас есть такая история, как поколения, думаю, вы об этом слышали. Сейчас есть проблема с тем, что родители думают, что они растят таких же детей, какими были они сами. На самом деле, это далеко не так», — добавила Дугенцова.

Психолог подчеркнула, что воспитание ребенка только на советских мультфильмах и применение других крайностей сделают из него белую ворону. Ребенок должен идти в ногу со временем и со своим поколением, резюмировала эксперт.