Общество 05 марта 2024, 16:18 Психолог Дугенцова назвала желание показать характер роковой ошибкой в семейной ссоре

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Психолог Дарья Дугенцова в беседе с изданием NEWS.ru назвала желание одного из партнеров показать характер роковой ошибкой в семейной ссоре. Любые угрозы, манипуляции и обесценивания в конечном счете разрушат отношения.

Для того, чтобы эффективно справиться с конфликтом, важно прислушаться к желаниям и мнению партнера.

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«Важно донести свои мысли и переживания и при этом не забывать вести конструктивный диалог. То есть не переходить полностью на эмоциональную сферу, иначе это лишь повысит накал страстей и эмоций», — отметила специалист.

Конфликт будет полностью исчерпан, если оба партнера придут к компромиссу.