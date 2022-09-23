Психолог Дроженко дала советы по борьбе с тревогой и паникой | 360°

Общество 23 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Дроженко дала советы по борьбе с тревогой и паникой

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Если вас одолевает тревога и паника, нужно не подавлять эмоции, а постараться «заземлиться». Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Дарья Дроженко.

«Если страх или тревога переполняют вас, не пытайтесь заглушить или отрицать эти чувства — они нормальны. Вы живы, а ваша психика работает в штатном режиме, поэтому эти чувства сейчас — тоже часть вас», — сказала она.

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Нужно помнить, что страх и тревога — это нормальные чувства. Если одолевает паника, нужно глубоко дышать и заставить себя почувствовать связь с реальностью.

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«Сделайте глубокий вдох и медленный выдох, который длиннее вдоха в два раза. Оглядитесь вокруг, обратите внимание на детали, которые вам нравятся. Все это помогает заземлиться, наладить связь с собой, осознать свое состояние, помочь себе его нормализовать», — посоветовала психолог.

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